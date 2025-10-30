Самый мощный ураган 2025 года разогнался до 298 км/ч и унёс уже 30 жизней
Свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди них есть дети. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти и спасательные службы.
Шторму присвоили высшую, пятую категорию. «Мелисса», несколько ослабев, покидает регион и смещается в сторону Бермуд, оставив за собой разрушения на Ямайке и Кубе, а также затопления на Багамах и островах Теркс и Кайкос. По оценкам экспертов, это самый мощный ураган атлантического сезона 2025 года. Его стремительному усилению способствовала рекордная жара в Атлантике, связанная с изменением климата: за сутки скорость ветра выросла до ураганных значений, достигая 298 км/ч.
Ранее премьер-министр Ямайки заявил, что вся страна стала зоной бедствия в связи с обрушившимся на остров ураганом «Мелисса». Из-за него около 50 тысяч местных жителей остались без электричества. В сети также появились кадры самой воронки.
