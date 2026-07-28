На следующей неделе Приморье может накрыть тайфун «Долфин»

Тропический шторм Dolphin может усилиться до супертайфуна и после 9 августа приблизиться к Приморскому краю по одному из расчётных сценариев. Вихрь сформировался возле Маршалловых островов в Тихом океане. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

Утром 28 июля его центр находился в точке 13,3 градуса северной широты и 176,9 градуса восточной долготы. Давление составляло 1 000 гПа, а максимальная скорость ветра достигала 17 м/с.

Dolphin медленно двигался на запад и продолжал набирать силу. Затем вихрь должен повернуть на северо-запад. К началу августа он может достичь стадии мощного тайфуна, а 7–8 августа оказаться южнее японских островов Кюсю и Сикоку.

Расчёты показывают два основных маршрута с примерно одинаковой вероятностью. По первому сценарию тайфун около 9 августа пересечёт Японию, после чего направится к Приморью. По второму варианту он пройдёт возле острова Чеджу, выйдет в Жёлтое море и продолжит движение через Китай в сторону Харбина.

При втором сценарии синоптики будут следить за осадками в бассейне реки Раздольной на территории Китая. Специалисты также оценят наполнение каскада водохранилищ.

«На сегодняшний день ясно одно: в ближайшие 7–10 суток выхода тайфуна на Приморский край и его влияния на погоду региона не ожидается», — сообщили в Примгидромете.

Борис Кубай отметил, что точность расчётов снижается при большом сроке прогнозирования. Траектория вихря может измениться. При этом он назвал оправданной проверку готовности служб к возможной чрезвычайной ситуации и рекомендовал жителям ежедневно следить за официальными прогнозами.

Ранее власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Азовском районе после шторма 26 июля. Такой же режим продолжил действовать в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Непогода повредила свыше 260 линий и более 2 тыс. трансформаторных подстанций низкого напряжения, ветер повалил около 200 опор. В Ростове-на-Дону пострадали 14 детских садов и 16 школ. Без воды остались более 42 тыс. жителей, за медицинской помощью обратился 51 человек. В результате шторма погиб один человек. Аварийные службы восстановили электричество примерно в половине пострадавших домов и вернули в работу более 70% повреждённых линий и подстанций.