Дорогу смыло рекой: Сотни туристов оказались в ловушке у вулкана на Камчатке

Сотни туристов оказались заблокированными в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке после размыва дороги. Проезд оказался завален деревьями и сильно сужен, сообщает Amur Mash.

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Среди отрезанных от дороги людей находятся несколько групп на внедорожниках и вахтовках, в том числе граждане России и других стран. Мобильная связь в этой местности практически отсутствует, поэтому получить точные сведения о количестве путешественников и их состоянии сложно.

Проблемы с проездом официально подтвердили в сети природных парков «Вулканы Камчатки». Из-за паводка на реке Студёной и серьёзного размыва подъездной дороги Ключевской природный парк временно закрыли для посещения.

По данным администрации парка, на отдельных участках протяжённостью около 10–20 километров вдоль Лавового языка дорожное полотно сильно повреждено. Сейчас проехать там невозможно. Жителей и туристов попросили отказаться от поездок в этот район до нормализации гидрологической и дорожной обстановки.

По словам мужа одной из участниц похода, часть путешественников промокла и может столкнуться с переохлаждением. Всех разместить в домике егеря не получается, а имеющихся запасов продуктов, как утверждается, хватит примерно на сутки.

Родственники застрявших обратились в МЧС, прокуратуру и к губернатору Камчатского края. Они просят срочно организовать помощь и доставить людям продукты, тёплые вещи и другие необходимые принадлежности. По данным Amur Mash, спасатели объяснили, что вертолёт может быть направлен при непосредственной угрозе жизни или необходимости экстренной медицинской помощи.

Похожая ситуация на Камчатке произошла 10 августа. Тогда туристическая группа с детьми оказалась отрезана от безопасного пути из-за разлившейся реки неподалёку от Мутновской геотермальной станции. На помощь людям направили сводный отряд спасателей, которые планировали организовать верёвочную переправу.