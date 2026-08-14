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14 августа, 03:26

Сход селя произошёл в начале маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY

Опасный участок появился в районе начала маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке после схода селя. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Жителей полуострова и туристов призвали временно отказаться от посещения этой части маршрута. В природных парках также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.

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Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в интервью Life.ru, что регион в течение ближайших пяти–десяти лет рассчитывает увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40–42%. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают примерно треть энергоснабжения края.

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Артём Гапоненко
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