Сход селя произошёл в начале маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке

Опасный участок появился в районе начала маршрута к Вилючинскому водопаду на Камчатке после схода селя. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Жителей полуострова и туристов призвали временно отказаться от посещения этой части маршрута. В природных парках также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в интервью Life.ru, что регион в течение ближайших пяти–десяти лет рассчитывает увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40–42%. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают примерно треть энергоснабжения края.