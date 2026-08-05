Хозяева вулканов вместо скамейки: На Камчатке вандалы «по приколу» оседлали гамулов

На Вилючинском перевале произошёл возмутительный инцидент с деревянными изваяниями мифических хранителей Камчатки — великанов гамулов, которые по поверьям местных жителей обитают внутри вулканов. Местный гид заметил людей, взобравшихся прямо на головы статуй опубликовал ролик в соцсетях.

Хулиганство на статуях гамулов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergei_kamchatka

Мужчина подошёл к нарушителям, полагая, что перед ним неосведомлённые туристы. Однако выяснилось, что это коренные жители. Они вскарабкались по лицам «древних духов» и устроились наверху, словно на смотровой площадке.

Гамулы в преданьях ительменов — священные горные духи и хозяева вулканов. Их скульптуры установлены на перевале как символ уважения к верованиям коренных народов. Поступок местных вызвал волну возмущения.

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