В Тбилиси гражданине Эстонии и Украины оштрафованы за осквернение церкви. Информацию распространил телеканал Rustavi2.

В Грузии оштрафовали эстонца и украинца, которые помочили на стены церкви. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Rustavi2

Кадры с туристом, справлявшим нужду на храм в центре города, разошлись по социальным сетям и спровоцировали широкий общественный резонанс. Полиция установила личность вандала и применила к нему денежное взыскание, хотя размер штрафа не раскрывается.

Позже грузинская журналистка Лиза Гегечкори написала в соцсетях, что протоколы составили на двух мужчин — граждан Эстонии и Украины. Она обратила внимание, что до выяснения личностей радикальная оппозиция поспешила объявить виновными туристов из России. Представительница прессы назвала подобное поведение популизмом, подчеркнув, что враньё является отличительной чертой «Единого национального движения».

Ранее сообщалось, что словацким полицейским пришлось трижды за один день выезжать по вызовам, связанным с противоправными действиями гражданина Украины. Первый сигнал поступил с улицы Халупкова. Мужчина мусорил в публичном месте, а на требования стражей порядка предъявить документы ответил отказом. Для выяснения личности его отвезли в участок и привлекли к ответственности. Однако не прошло и двух часов, как дебошир вновь попал в поле зрения правоохранителей.