Три задержания за один день: Неутомимый украинец вымотал полицию Словакии
В Словакии полиция трижды за день задерживала одного и того же украинца
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Муниципальная полиция словацкого города Нитра трижды за один день выезжала из-за одного и того же мужчины, который оказался гражданином Украины. В итоге нарушителю выписали штраф, говорится в публикации ведомства в соцсети Facebook*.
Первый вызов поступил с улицы Халупкова. По данным полиции, мужчина загрязнял общественное пространство, а затем отказался показать документы. Его доставили в отделение для установления личности и привлечения к ответственности. Примерно через два часа патруль снова приехал по тому же адресу. Тот же, как утверждается, человек вёл себя агрессивно и кричал на прохожих. После разбирательства его вновь отпустили.Третий инцидент произошёл ещё через несколько часов. Местный житель сообщил, что незнакомец без причины ударил его ногой в пах. Слова заявителя подтвердили двое очевидцев.
Когда полицейские потребовали документы, мужчина, по версии ведомства, попытался ударить таким же образом одного из сотрудников. Тот успел уклониться, после чего нарушителя в третий раз доставили в отделение.Там выяснилось, что за этот день мужчина уже дважды попадал к правоохранителям. Размер назначенного ему штрафа полиция не уточнила.
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