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2 июля, 15:58

Три задержания за один день: Неутомимый украинец вымотал полицию Словакии

В Словакии полиция трижды за день задерживала одного и того же украинца

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Муниципальная полиция словацкого города Нитра трижды за один день выезжала из-за одного и того же мужчины, который оказался гражданином Украины. В итоге нарушителю выписали штраф, говорится в публикации ведомства в соцсети Facebook*.

Первый вызов поступил с улицы Халупкова. По данным полиции, мужчина загрязнял общественное пространство, а затем отказался показать документы. Его доставили в отделение для установления личности и привлечения к ответственности. Примерно через два часа патруль снова приехал по тому же адресу. Тот же, как утверждается, человек вёл себя агрессивно и кричал на прохожих. После разбирательства его вновь отпустили.Третий инцидент произошёл ещё через несколько часов. Местный житель сообщил, что незнакомец без причины ударил его ногой в пах. Слова заявителя подтвердили двое очевидцев.

Когда полицейские потребовали документы, мужчина, по версии ведомства, попытался ударить таким же образом одного из сотрудников. Тот успел уклониться, после чего нарушителя в третий раз доставили в отделение.Там выяснилось, что за этот день мужчина уже дважды попадал к правоохранителям. Размер назначенного ему штрафа полиция не уточнила.

На конец апреля 2026 года временной защитой в ЕС пользовались около 4,37 млн человек, причём женщины и дети составляли более 70% этой группы. Национальные отчёты фиксируют правонарушения среди мигрантов. Так, польская прокуратура добилась санкции на задержание двух граждан Украины, подозреваемых в организации взрыва на железной дороге. Кроме того, в Европе опасаются масштабной контрабанды оружия с Украины.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Марина Фещенко
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