В Финляндии вандалы повалили 108 надгробий на кладбище Йоутсено

На кладбище Йоутсено в Лаппеенранте неизвестные повалили 108 надгробий, сообщили местные СМИ. По словам специалистов, подобные акты вандализма происходят под воздействием алкоголя, наркотиков или как форма протеста против церкви, но обычно они не охватывают столько памятников сразу.

«Случай в Йоутсено исключителен по масштабу. Обычно личная обида на конкретного покойного не приводит к разрушению десятков памятников подряд», – пояснил эксперт по похоронному делу Яни Кяркяйнен.

Он добавил, что в целом количество осквернений могил в Финляндии за последние годы сократилось почти вдвое и составляет около 40 случаев в год. При этом раскрываемость подобных преступлений остаётся низкой – менее половины случаев доходят до суда.

Помимо вандализма, финские кладбища страдают от отходов после праздников. После Рождества светодиодные свечи с батарейками, оставленные на могилах, не утилизируются и накапливаются в огромном количестве. Сотрудники кладбищ тратят десятки тысяч евро ежегодно на их уборку, а морги в Хельсинки сталкиваются с нехваткой мест для хранения тел умерших.

Ранее Life.ru писал, что под Хельсинки построили настоящий подземный город из 5,5 тысячи бункеров. В обычные дни люди пользуются ими как спортзалами, бассейнами, парковками и даже церквями, а при угрозе объекты превращаются в защитные укрытия. Общая вместимость всех сооружений превышает один миллион человек – больше, чем население самой столицы Финляндии.