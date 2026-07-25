Поток российских удобрений в Финляндию сократился в 25 раз

Поставки российских удобрений в Финляндию резко сократились после повышения тарифов на железнодорожные перевозки. К 21 июля в страну поступило лишь около 10 тысяч тонн продукции, сообщает Yle.

В первой половине 2026 года среднемесячный объём достигал примерно 250 тысяч тонн. Таким образом, поток грузов уменьшился в 25 раз. Через погранпереход Вайниккала сейчас проходит около одного товарного поезда в сутки. Затем продукцию доставляют в порт Хамина-Котка и отправляют морем в другие страны.

«Трудно оценить, прекратятся ли перевозки удобрений абсолютно полностью. Для компаний, покупающих продукцию, это вопрос цены», — заявил директор департамента таможенного контроля Микко Грёнберг.

Концерн Fertilog ранее предупредил, что после многократного повышения сборов транспортировка российских удобрений стала нерентабельной. В 2025 году на такие грузы приходилось около 23% оборота порта Хамина-Котка.

Ограничения пока не затронули поставки аммиака и никелевого штейна через Вайниккала. Перевозки через пункт Ниирала были остановлены с начала июля.