Yle: Финляндия нарастила импорт из России в начале 2026 года

В январе–апреле 2026 года Финляндия нарастила импорт из России в денежном выражении, сообщает Yle. По данным таможенной службы, стоимость поставок составила 285 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную долю в стоимости составляют никель и товары, связанные с ним.

В количественном выражении наибольшие объёмы приходятся на аммиак, используемый в производстве удобрений. Однако, как отмечает Yle, импорт аммиака, вероятно, сократится в ближайшее время из-за санкций ЕС и новых российских экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.

В то же время Финляндия с июля ужесточает контроль над экспортом медицинской и фармацевтической продукции в Россию. Ограничения затрагивают специальные разрешения на поставку медтехники и технологий. Таким образом, северный сосед России продолжает усиливать санкционный режим, одновременно сохраняя возможность ввоза некоторых российских товаров, не подпадающих под ограничения.