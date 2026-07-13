Финляндия построила под Хельсинки подземный город из 5,5 тысячи бункеров

Власти Финляндии оборудовали под Хельсинки масштабную сеть подземных сооружений. В неё вошли около 5,5 тысячи бомбоубежищ. Британская газета The Times рассказала об этой инфраструктуре со ссылкой на городские власти.

Люди пользуются этими объектами в мирное время, а при чрезвычайных ситуациях здания быстро переоборудуют в укрытия. Под землёй разместили бассейны, спортивные комплексы, сауны, церкви и парковки. В обычные дни граждане используют их как стандартные городские объекты. При угрозе специалисты быстро меняют назначение зданий.

Представитель ведомства по обеспечению безопасности Юкка-Пекка Шредерус пояснил детали системы. Убежища подготовили для разных сценариев, включая вооружённое нападение и применение оружия массового поражения. Бункеры закрыли массивными стальными дверями. Эти конструкции выдерживают ударные волны и защищают людей от химических, биологических и радиационных угроз.

Общая ёмкость всех защитных сооружений достигает одного миллиона человек. Население самого Хельсинки составляет примерно 689 тысяч жителей. Подземные укрытия вмещают больше людей, чем проживает в финской столице.

Ранее стало известно, что Финляндия, Польша и государства Прибалтики активно наращивают военную мощь. Эти страны готовятся к возможному конфликту с Россией и не рассчитывают на помощь Вашингтона. Страны восточного фланга НАТО спешно строят укрепления, увеличивают резервы и закупают танки, беспилотники, а также противопехотные мины.