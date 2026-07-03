Снести или сохранить? В Берлине возник спор вокруг бункера Гитлера из-за нехватки мест под застройку

В Берлине, который остро нуждается в новом жилье, часть исторического бункера, связанного с последними днями нацистского режима Адольфа Гитлера, оказалась под угрозой сноса ради возведения квартир и офисного здания. О том, что гамбургский застройщик получил официальное разрешение на использование этого участка, недавно сообщило немецкое издание Bild.

Заведующая кафедрой сохранения городской среды и культурного наследия в Техническом университете Берлина Стефани Херольд в интервью заявила, что она действительно поражена этим решением, поскольку считает данный объект очень важным предметом культурного наследия. Она пояснила, что решение о застройке территории отражает напряжённость в немецком обществе между необходимостью сохранения исторически значимых памятников и потребностью в развитии и модернизации, особенно на фоне того, что число ныне живущих свидетелей нацистской эпохи неумолимо сокращается.

Речь идёт о территории, где в 1939 году Адольф Гитлер праздновал завершение строительства Новой Рейхсканцелярии — трёхэтажного сооружения длиной 1300 футов. Обращаясь к восьми тысячам рабочим на церемонии открытия, фюрер объявил это здание первым сооружением новой Великой Германии и заявил, что каждый из присутствующих помог построить памятник, который переживёт многие столетия. Однако уже через шесть лет Берлин был оккупирован союзными войсками, здание лежало в руинах, а Гитлер покончил с собой в соседнем бункере. Сейчас от былой громадины осталась лишь часть подземного сооружения, которое никогда официально не признавалось исторически значимым, а участок над ним представляет собой пустующую, но очень ценную городскую землю.

Бункер никогда официально не признавался исторически значимым, а участок над ним представляет собой пустующую, но дорогую городскую землю. В прошлом году Берлинский госсовет по памятникам рекомендовал оценить объект на предмет защиты, однако план застройки существует уже два десятилетия. Представитель департамента развития Мартин Палльген пояснил, что власти отдают приоритет жилищному строительству, но перед сносом бункер будет должным образом задокументирован.

Дискуссия идёт на фоне роста популярности правой партии «Альтернатива для Германии», которая призывает перестать оглядываться на прошлое. Юрист Себастьян Конрад признал историческую ценность бункера, но отметил, что традиционное мнение о безусловном сохранении всего значимого сегодня сталкивается с запросом на новое жильё. Общественность, по его словам, не может оспорить решение властей, хотя ассоциация «Берлинский подземный мир» заявила, что ищет диалог с чиновниками и девелопером, чтобы совместить сохранение бункера с застройкой.

До этого стало известно, что власти Берлина ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов в городе. Как писала Berliner Zeitung, речь идёт об инициативе дополнить такие объекты табличками с критикой Иосифа Сталина, а известный мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной общественного противостояния.