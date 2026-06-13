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13 июня, 17:06

В Берлине хотят завесить советские мемориалы табличками о «плохом Сталине»

BZ: В Берлине ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов

Трептов-парк в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7

Трептов-парк в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7

Власти Берлина ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов в столице Германии, пишет Berliner Zeitung. Речь идёт об инициативе дополнять такие объекты табличками с критикой Иосифа Сталина.

«Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти», — говорится в материале.

Авторы указали на то, что известный мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной общественного противостояния, а память о тех событиях всё сильнее смешивается с событиями современности.

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Матвей Константинов
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