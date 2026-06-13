Власти Берлина ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов в столице Германии, пишет Berliner Zeitung. Речь идёт об инициативе дополнять такие объекты табличками с критикой Иосифа Сталина.

«Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти», — говорится в материале.

Авторы указали на то, что известный мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной общественного противостояния, а память о тех событиях всё сильнее смешивается с событиями современности.

Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германии необходимо быть готовой к войне с Россией в 2029 году. По словам офицера, в своих оценках он опирается на «разведданные, согласованные с НАТО».