В Берлине хотят завесить советские мемориалы табличками о «плохом Сталине»
BZ: В Берлине ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов
Трептов-парк в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7
Власти Берлина ради политической выгоды хотят изменить облик советских мемориалов в столице Германии, пишет Berliner Zeitung. Речь идёт об инициативе дополнять такие объекты табличками с критикой Иосифа Сталина.
«Уже сейчас эта дискуссия показывает, что советские мемориалы для большинства политических игроков давно перестали быть только местами памяти», — говорится в материале.
Авторы указали на то, что известный мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной общественного противостояния, а память о тех событиях всё сильнее смешивается с событиями современности.
Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германии необходимо быть готовой к войне с Россией в 2029 году. По словам офицера, в своих оценках он опирается на «разведданные, согласованные с НАТО».
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