ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 22:34

Немецкий политик потребовала наказания для создателей биолабораторий на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JonMilnes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JonMilnes

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала привлечь к ответственности организаторов американских биолабораторий по всему миру, включая Украину. Она поставила под сомнение информированность НАТО и Правительства Германии о существовании таких объектов и предупредила о рисках для зон конфликтов.

«Ответственные за эту опасную политику, наконец-то, должны быть привлечены к ответственности», написала Дагделен в своём аккаунте в соцсети X.

Дагделен усомнилась, знали ли руководство НАТО и Берлин о размещении лабораторий, и обвинила немецкие власти в значительной финансовой поддержке Украины. По её словам, биолаборатории представляют собой глобальную угрозу, особенно в районах боевых действий.

Политик также отметила, что тех, кто раньше поднимал подобные вопросы, оскорбляли и обвиняли в конспирологии или работе на Россию. По её мнению, те же силы, которые называют критиков «дезинформаторами», вводили в заблуждение собственных граждан и мировую общественность.

Совбез РФ предупредил о сети биолабораторий Запада по всему миру
Совбез РФ предупредил о сети биолабораторий Запада по всему миру

Ранее национальная разведка США опубликовала данные о финансировании американскими структурами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. В публикациях утверждали, что на территории Украины располагается около 40 таких объектов, в которых хранятся образцы смертельных патогенов. Перечисляли широкий список заболеваний, включая сибирскую язву, туляремию, туберкулёз, свиную лихорадку, болезнь Ньюкасла, ближневосточный и тяжёлый острый респираторные синдромы, лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чуму и риккетсиозы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Германия
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar