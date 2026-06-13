Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала привлечь к ответственности организаторов американских биолабораторий по всему миру, включая Украину. Она поставила под сомнение информированность НАТО и Правительства Германии о существовании таких объектов и предупредила о рисках для зон конфликтов.

«Ответственные за эту опасную политику, наконец-то, должны быть привлечены к ответственности», — написала Дагделен в своём аккаунте в соцсети X.

Дагделен усомнилась, знали ли руководство НАТО и Берлин о размещении лабораторий, и обвинила немецкие власти в значительной финансовой поддержке Украины. По её словам, биолаборатории представляют собой глобальную угрозу, особенно в районах боевых действий.

Политик также отметила, что тех, кто раньше поднимал подобные вопросы, оскорбляли и обвиняли в конспирологии или работе на Россию. По её мнению, те же силы, которые называют критиков «дезинформаторами», вводили в заблуждение собственных граждан и мировую общественность.

Ранее национальная разведка США опубликовала данные о финансировании американскими структурами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. В публикациях утверждали, что на территории Украины располагается около 40 таких объектов, в которых хранятся образцы смертельных патогенов. Перечисляли широкий список заболеваний, включая сибирскую язву, туляремию, туберкулёз, свиную лихорадку, болезнь Ньюкасла, ближневосточный и тяжёлый острый респираторные синдромы, лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чуму и риккетсиозы.