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12 июня, 10:11

«Это разведданные»: Немецкий генерал назвал сроки войны с Россией и призвал готовиться

Немецкий генерал Фройдинг: Германии надо быть готовой к войне с РФ в 2029

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Германия должна быть готова к потенциальному военному столкновению с Россией к 2029 году. Об этом заявил командующий Сухопутными силами ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, сообщает Politico.

«Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО», — пояснил он.

Генерал подчеркнул, что Берлину необходимо ускорить подготовку армии, улучшить её возможности и быть готовыми к любому развитию событий — даже если «бой уже сегодня вечером».

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При этом в Германии звучат разные оценки происходящего. Ранее главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что РФ не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. По его словам, такой вывод он сделал после внимательного изучения разведданных.

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Владимир Озеров
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