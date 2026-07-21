Каждая третья лампочка работает от вулканов: Как Камчатка откажется от дорогого мазута

В течение ближайших пяти–десяти лет Камчатка рассчитывает увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40–42%. Об этом губернатор региона Владимир Солодов рассказал в интервью Life.ru.

Сейчас возобновляемые источники обеспечивают примерно треть энергоснабжения края. Губернатор образно описал эту долю словами: «каждая третья лампочка» на Камчатке работает благодаря зелёной энергии.

В регионе уже согласовали строительство второй очереди Мутновской геотермальной электростанции. Также планируется внедрять бинарный цикл, позволяющий получать электричество от источников с более низкой температурой.

Полностью перейти на геотермальную генерацию край не сможет. Населённые пункты находятся далеко друг от друга, а подходящие природные источники расположены локально.

Поэтому наряду с возобновляемой энергетикой власти делают ставку на природный газ. Он должен обеспечить стабильность поставок и снизить зависимость Камчатки от дорогих привозных угля и мазута.