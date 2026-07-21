Тележки с икрой исчезли: На Камчатке рассказали о борьбе с нелегальным вывозом деликатеса

Незаконный вывоз немаркированной красной икры с Камчатки после введения ограничений сократился на один–два порядка. Об этом в интервью Life.ru сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, раньше терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского был заставлен тележками с контейнерами икры. Ежедневно пассажиры могли вывозить десятки тонн продукции, часть которой не имела документов и могла быть добыта браконьерами.

Теперь багаж с икрой маркируют перед регистрацией. Обычным пассажирам, которые не перевозят продукт в промышленных объёмах, процедура практически не создаёт дополнительных сложностей.

Солодов считает, что действующий на Камчатке эксперимент необходимо перевести на постоянную основу. При этом автоматически распространять его на всю Россию губернатор не предлагает: в других регионах икру можно вывозить не только самолётами, но также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Окончательно оценить влияние ограничений на численность лосося можно будет только через несколько лет. Однако контролирующие органы уже находят меньше тайников и фиксируют меньше случаев незаконной добычи рыбы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о будущем региона. Глава края объяснил, когда полуостров сможет сократить зависимость от мазута, почему Камчатка должна стать доступнее для обычных туристов и как власти пытаются удержать молодёжь. Полную версию интервью с Владимиром Солодовым о зелёной энергетике, социальных турах, сёрфинге и развитии Камчатки читайте на Life.ru.