Камчатка без мазута и туризма для миллионеров: большое интервью Владимира Солодова

Камчатка одновременно живёт в будущем и решает очень земные проблемы. Здесь электричество вырабатывают из энергии вулканов, школьным выпускникам дарят полёты в Долину гейзеров, пенсионеров бесплатно возят на термальные источники, а детей учат сёрфингу в ледяных волнах Тихого океана.

Но за открыточными видами скрываются дорогая логистика, отток молодых специалистов, браконьерство и тысячи домов, состояние которых необходимо постоянно контролировать из-за высокой сейсмической активности.

О том, сможет ли Камчатка отказаться от привозного мазута, как сделать путешествие на полуостров доступным не только миллионерам и зачем каждому зданию нужен цифровой паспорт, губернатор края Владимир Солодов рассказал в большом интервью Life.ru.

«Полностью перейти на геотермальную энергетику невозможно»

— Камчатка имеет все шансы стать первым полностью «зелёным» регионом России. Насколько реально отказаться от привозных угля и мазута в пользу энергии Земли?

— Камчатка — регион с особым отношением к экологии. Мы последовательно увеличиваем долю экологичных отраслей, сокращаем вредные производства и стараемся находить баланс между развитием экономики и сохранением природы. Она остаётся нашей главной ценностью и безусловным приоритетом.

Зелёная энергетика — важная, но не единственная часть этой работы. Мы существенно ограничили добычу россыпного золота, увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий и повышаем уровень их защиты.

Паужетская ГеоЭС с высоты: Камчатка остаётся российским лидером в развитии геотермальной энергетики. Фото © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Что касается энергетики, Камчатка уже занимает лидирующие позиции в России по доле возобновляемых источников. Образно говоря, каждая третья лампочка в регионе работает благодаря зелёной энергии. Главную роль играет геотермальная энергетика: именно у нас находятся уникальные для страны геотермальные электростанции.

В перспективе геотермальные технологии могут стать одним из наиболее быстрорастущих направлений мировой энергетики. Камчатка способна сыграть здесь ключевую роль, поскольку именно у нас сосредоточены наиболее активные геотермальные проявления.

Мы уже создали Всероссийский центр компетенций по геотермальной энергетике. Он должен помогать не только развитию Камчатки, но и подготовке технологий и специалистов для других российских регионов.

Уже согласовано строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС. Кроме того, мы внедряем новые технологии, в том числе бинарный цикл выработки электроэнергии, который позволяет использовать источники с более низкой температурой.

Но полностью перейти только на геотермальную энергию невозможно. Камчатские посёлки сильно удалены друг от друга, а сами источники расположены локально. Поэтому нам потребуется сочетание нескольких видов генерации.

Основную ставку наряду с возобновляемыми источниками мы делаем на природный газ. Он позволит закрыть потребности региона, обеспечить стабильность поставок и снизить зависимость от цен на дорогое привозное топливо.

При этом я против громких деклараций ради самих деклараций. Многие заявления об углеродной нейтральности и «зелёных сертификатах», которые ещё недавно активно обсуждались, оказались переоценены. Для нас важен не формальный статус, а реальный результат: более чистая энергетика, устойчивые тарифы и надёжное снабжение жителей и предприятий.

Камчатка уже занимает лидирующие позиции в России по доле возобновляемых источников. Образно говоря, каждая третья лампочка в регионе работает благодаря зелёной энергии. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Камчатские власти рассчитывают в ближайшие пять–десять лет увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40–42%. Сейчас её вклад в энергоснабжение региона губернатор описывает формулой «каждая третья лампочка».

Молодёжь не удержать одной красивой картинкой

Энергетическая независимость для Камчатки — не только экологический проект. Более дешёвая и стабильная энергия влияет на стоимость жизни, развитие предприятий и появление новых рабочих мест. А значит, и на решение одной из самых болезненных проблем региона — оттока молодёжи.

— Вы называете возвращение молодых людей своим личным KPI. Чем Камчатка может привлечь выпускников, которые уехали учиться в Москву или Санкт-Петербург?

— Удержание молодёжи и привлечение талантливых специалистов — одна из важнейших задач для любого региона. Но я должен честно признать: эта работа идёт не так просто, как хотелось бы.

Современные молодые люди рассуждают прагматично. Они видят в медиа привлекательную картинку столичной жизни и стремятся переехать в мегаполисы. Хотя в реальности ожидания оправдываются далеко не всегда.

Камчатка стремится создать для молодых жителей условия, при которых строить карьеру и семью можно на родном полуострове. Фото © пресс-служба Камчатской школы серфинга «Snowave Kamchatka»

Наша задача — не убеждать молодых людей красивыми лозунгами, а создавать условия для профессионального роста и самореализации на Камчатке. Выпускник должен понимать, где он будет работать, какую зарплату получит, как сможет развиваться и где будет жить.

Мы выстраиваем карьерные траектории и для выпускников камчатских учебных заведений, и для тех, кто уехал получать образование в другие регионы. Поддерживаем талантливых земляков, поступающих в ведущие вузы страны, и стараемся сохранять с ними связь.

Одна из главных мер — программа доступного арендного жилья. Она рассчитана не только на приглашённых специалистов, но и на людей, которые родились и выросли на Камчатке. Молодой человек может получить качественное жильё в долгосрочную аренду на льготных условиях. Это дополняет «Дальневосточную ипотеку» и другие программы.

Но жильё — лишь одна часть системы. Молодёжи нужны амбициозные проекты, быстрый карьерный старт, конкурентная зарплата и качественное прикладное образование. Камчатка может предложить молодым специалистам участие в амбициозных проектах, быстрый карьерный старт, достойную зарплату и качественное прикладное образование.

Мы хотим собрать все возможности в одной точке в рамках проекта «Команда Камчатки». Человеку не придётся ходить по ведомствам и искать сведения на десятках сайтов. В одном месте он сможет получить информацию о вакансиях, жилье, оплате переезда, транспортных расходах и поддержке семьи.

В первую очередь проект ориентирован на камчатскую молодёжь. Но мы ждём и специалистов из других регионов, которые хотят участвовать в масштабных проектах. Камчатка всегда развивалась благодаря людям, приезжавшим сюда со всей страны, и мы продолжим этот курс.

Бесплатные термальные источники и Долина гейзеров для выпускников

Камчатка давно стала туристическим брендом мирового уровня. Однако многие жители края годами не видели мест, ради которых путешественники преодолевают тысячи километров и платят сотни тысяч рублей.

Изменить эту ситуацию власти пытаются с помощью социальных туров.

Камчатские выпускники перед полётом в Долину гейзеров: бесплатная экскурсия доступна школьникам в течение трёх лет после окончания школы. Фото © Пресс-служба губернатора Камчатского края

— Правда ли, что камчатские пенсионеры могут бесплатно ездить на термальные источники? Насколько масштабна эта программа?

— Мы ставим задачу открыть Камчатку прежде всего для самих камчатцев. Пока сохраняется парадоксальная ситуация: некоторые жители края никогда не бывали в местах, ради которых к нам едут туристы со всего мира.

Поэтому мы развиваем инфраструктуру, строим дороги и создаём доступные наземные маршруты. Особое внимание уделяем пенсионерам, многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции.

Для них действует программа социальных туров. В этом году в ней примут участие почти 8,5 тысячи человек — это рекордный показатель. Мы хотим, чтобы поездки организовывались в формате «под ключ» и становились не только приятным досугом, но и реальной мерой поддержки.

Некоторые жители Камчатского края никогда не бывали в местах, ради которых к нам едут туристы со всего мира. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Большую роль играет сотрудничество с туристическим бизнесом. Гостиницы и базы отдыха в течение года загружены неравномерно. В низкий сезон мы помогаем заполнять их за счёт социальных программ. Уже сейчас две трети постояльцев загородных гостиниц и баз отдыха в этот период — жители Камчатского края.

Это выгодно всем: жители получают возможность путешествовать, а бизнес — загрузку вне высокого сезона.

— Ещё один необычный проект — бесплатные полёты в Долину гейзеров для выпускников школ. Как он устроен?

— Долина гейзеров — визитная карточка и настоящая жемчужина Камчатки. Но долгое время почти никто из местных жителей там не бывал: поездка дорогая, а добраться можно только на вертолёте.

В 2021 году мы приняли решение дать такую возможность каждому выпускнику камчатской школы. Оценки в аттестате значения не имеют. В течение трёх лет после окончания школы молодой человек может бесплатно отправиться на вертолётную экскурсию в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон.

Мы продолжаем программу и обсуждаем дополнительные маршруты с самими ребятами и их родителями. Возможность бесплатно посетить Долину гейзеров также предоставляется семьям погибших участников специальной военной операции. В дальнейшем программу планируется расширять и на другие категории жителей.

Участники программы в Долине гейзеров — одном из самых известных и труднодоступных мест Камчатки. Фото © Пресс-служба губернатора Камчатского края

Но Долина гейзеров — это скорее символ. Главная задача заключается в том, чтобы молодые люди путешествовали по родному краю, знали его и чувствовали с ним связь. Это тоже может повлиять на решение остаться на Камчатке или вернуться сюда после учёбы.

Главная задача заключается в том, чтобы молодые люди путешествовали по родному краю, знали его и чувствовали с ним связь. Это тоже может повлиять на решение остаться на Камчатке или вернуться сюда после учёбы Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Для получения бесплатной экскурсии выпускникам выдают специальный сертификат. В официальных условиях программы указан маршрут, включающий Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и природный парк «Налычево».

«Камчатка не должна быть отдыхом только для миллионеров»

— Существует стереотип, что путешествие на Камчатку — исключительно дорогое удовольствие: миллион рублей за вертолёт, сотни тысяч за тур, а иногда и несколько миллионов за поездку. Обычный россиянин действительно не может позволить себе такой отдых?

— Доля правды в этом стереотипе есть. Камчатка ассоциируется с труднодоступными местами, эксклюзивными маршрутами и вертолётными экскурсиями. Такие путешествия всегда стоят дорого — и в Сочи, и в Карелии, и в ОАЭ.

Премиальный сегмент на Камчатке сохранится, и это нормально. Деньги туристов остаются в регионе, поддерживают бизнес и помогают развивать инфраструктуру. Но дорогие вертолётные маршруты не должны быть единственным способом увидеть полуостров.

Юные камчатские спортсмены осваивают сёрфинг: занятия государственной детской школы проходят круглый год. Фото © пресс-служба Камчатской школы серфинга «Snowave Kamchatka»

Базовые условия для более доступного туризма уже созданы. В первую очередь удалось решить вопрос с авиаперелётами. Продолжают действовать «плоские тарифы» «Аэрофлота», благодаря которым перелёт из Центральной России на Камчатку обходится в 17,5 тысячи рублей в одну сторону.

Раньше билеты приходилось бронировать примерно за полгода. Сейчас, за исключением пикового августа, их обычно можно приобрести за месяц или два.

Параллельно развивается сегмент бюджетных гостиниц и индивидуальных средств размещения. Мы видим всё больше молодых путешественников и туристов со средним достатком.

Для них создаются наземные маршруты из Петропавловска-Камчатского и Елизова. Строятся туристические тропы, развиваются морские прогулки и путешествия на маломерных судах. Такие маршруты стоят дешевле вертолётных, но позволяют увидеть не менее впечатляющие места.

Раньше билеты на Камчатку приходилось бронировать примерно за полгода. Сейчас, за исключением пикового августа, их обычно можно приобрести за месяц или два. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Ещё одно перспективное направление — «туризм со смыслом». Молодые люди приезжают по программам «Больше, чем путешествие», участвуют в студенческих отрядах и лагерях, совмещая отдых с получением профессионального опыта. Это может быть рыболовство, вулканология или изучение языков коренных народов.

Конечно, остаются нерешённые вопросы. Необходимо развивать аренду автомобилей, совершенствовать системы бронирования, подтверждать квалификацию и рейтинг гидов и туроператоров. Требуется больше гостиниц разных ценовых категорий.

Но принципиальная доступность уже обеспечена. Наша цель — совместить премиальные путешествия, которые поддерживают экономику, с доступным туризмом, чтобы мечту о Камчатке мог осуществить человек с обычным доходом.

От автомобильной и железнодорожной сети материковой России Камчатка изолирована. Фактически единственным регулярным способом попасть на полуостров остаётся самолёт, поэтому цена и доступность авиабилетов напрямую определяют стоимость всего путешествия.

Сёрфинг в ледяном океане: зачем Халактырскому пляжу сохраняют «дикую» часть

Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком стал одним из главных символов современной Камчатки. Вода здесь даже летом редко прогревается до комфортной температуры, но спортсмены выходят в океан круглый год.

— Планирует ли регион создать на Халактырском пляже первую в стране официальную круглогодичную школу сёрфинга федерального уровня?

— Первая государственная детская школа сёрфинга у нас уже работает, и занятия проходят круглый год. Зимой тренировки переносятся в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». Дети учатся плавать, работать с доской и держать баланс, чтобы затем уверенно выйти в Тихий океан.

Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком стал одной из главных точек притяжения на тихоокеанском побережье Камчатки. Фото © Надежда Хаустова

Сейчас мы сосредоточились на инфраструктуре Халактырского пляжа. Это цунамиопасная территория, поэтому капитального строительства там не будет.

Мы уже проложили до пляжа асфальтированную дорогу и приступили ко второму этапу работ, который должен сделать удобнее проезд через прилегающие микрорайоны. Планируется регулярное автобусное сообщение, в перспективе будет расширена парковка.

Но главная задача — не застроить побережье, а создать комфортную прогулочную зону, разделить автомобильные и пешеходные потоки и сохранить часть пляжа в максимально диком состоянии. Возможность в любой день приехать к океану и прогуляться не по обычному городскому парку, а по настоящему тихоокеанскому побережью дорогого стоит. Уверен, что после открытия новой дороги посещаемость Халактырского пляжа заметно вырастет не только летом, но и зимой, и в межсезонье.

На Камчатке работает первая государственная детская школа сёрфинга, и занятия проходят круглый год. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Пляж интересен не только туристам и спортсменам. Сюда регулярно приезжают юные натуралисты и биологи, которые берут пробы и изучают экосистему Тихого океана.

Что касается федерального статуса школы, для меня это вторичный вопрос. Важен не статус ради статуса, а возможность для каждого ребёнка выбрать спорт по душе.

На Камчатке традиционно популярны единоборства, горные и беговые лыжи, сноуборд, хоккей. Развивается сёрфинг. По мере роста интереса к каждому направлению мы будем создавать необходимую инфраструктуру.

«Тележки с икрой исчезли»: как Камчатка борется с браконьерским вывозом

Ещё несколько лет назад пассажиры аэропорта Петропавловска-Камчатского могли наблюдать тележки, загруженные контейнерами с красной икрой. Часть продукции вывозилась без документов и могла быть получена браконьерским способом.

Для борьбы с этим рынком в регионе ограничили провоз немаркированной икры в багаже авиапассажиров.

— Какой результат дал камчатский эксперимент? Следует ли распространить его на другие регионы?

— Для меня главное, что эксперимент признали удачным практически все заинтересованные стороны. Объём незаконно перевозимой браконьерской икры существенно сократился.

Производство красной икры на Камчатке: регион пытается отделить легальный промысел от браконьерской добычи и незаконного вывоза продукции. Фото © Кирилл Маренин (ИА «Камчатка»)

Эффект можно увидеть, просто зайдя в аэропорт. Мы хорошо помним, как старый терминал был заставлен огромными тележками с контейнерами, полными икры. Ежедневные объёмы исчислялись десятками тонн. Сегодня в аэропорту наведён порядок. По оценкам контролирующих органов, объём немаркированной продукции сократился на один–два порядка. Полностью исключить незаконный вывоз пока не удалось, но радикальное изменение очевидно.

Поэтому эксперимент на Камчатке необходимо переводить на постоянную основу. Это позволит закрепить процедуры и правила.

Перед запуском многие опасались, что контроль создаст очереди и усложнит жизнь обычным пассажирам. Но если человек не перевозит икру в промышленных объёмах, проблем не возникает. На багаж наносится маркировка, после чего пассажир проходит регистрацию в обычном порядке.

Мы хорошо помним, как старый терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский был заставлен огромными тележками с контейнерами, полными икры. Ежедневные объёмы исчислялись десятками тонн. Сегодня здесь наведён порядок. губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Распространять камчатский опыт на всю страну автоматически я бы не стал. Многие регионы связаны с материком автомобильными и железными дорогами, поэтому перекрыть только авиационный канал там недостаточно. Кроме того, далеко не везде проблема имеет такой масштаб, как на Камчатке. Но для нашего края эти ограничения должны стать постоянными.

О влиянии эксперимента на популяцию лосося пока рано делать окончательные выводы. Рыбные ресурсы восстанавливаются медленно, и реальный результат проявится лишь через несколько лет. Однако положительные признаки уже есть. Во время путины контролирующие органы находят меньше тайников и фиксируют меньше случаев незаконной добычи. Жители прибрежных посёлков рассказывают, что некоторые известные браконьеры прекратили промысел или уехали в другие регионы.

Федеральный эксперимент по регулированию воздушных перевозок лососёвой икры с территории Камчатского края был запущен постановлением Правительства России в ноябре 2022 года.

«Каждый житель должен знать, в каком состоянии его дом»

Одна из самых серьёзных тем интервью связана уже не с туризмом и развитием, а с безопасностью. Летом 2025 года у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8.

После него в регионе начали создавать цифровые паспорта пострадавших зданий.

— В чём заключается эта система и доказала ли она свою эффективность?

— В регионах с высокой долей ветхого жилья необходимо постоянно следить за состоянием зданий, которые требуют ремонта или расселения. Камчатский край, к сожалению, относится к таким регионам.

Землетрясение магнитудой 7,0 и извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Фото © Zuma/TASS

Недостаточно один раз признать дом аварийным. Между этим решением и фактическим расселением могут пройти годы, а иногда десятилетия. Причины понятны: огромный объём работ и ограниченные финансовые ресурсы.

В таких условиях необходимо правильно расставлять приоритеты и в первую очередь контролировать здания, где существует реальная угроза жизни и здоровью людей. Для Камчатки это не только вопрос комфорта, но и вопрос безопасности в буквальном смысле слова.

После землетрясения мы начали формировать цифровые паспорта наиболее пострадавших домов. Пока работа выполнена только по первой группе зданий. Следующий этап — распространить эту систему на весь Петропавловск-Камчатский, а затем на Елизово и Вилючинск. Речь идёт о тысячах объектов, поэтому обследование займёт время.

Мне важно, чтобы каждый житель имел открытый доступ к информации о состоянии своего дома, а власти могли прозрачно и системно управлять жилым фондом.

Цифровая модель позволяет определить, как часто необходимо проверять конкретное здание. Для относительно устойчивого дома интервал может составлять, например, пять лет. При повторном обследовании специалистам уже не придётся начинать всё с нуля — достаточно будет проверить ключевые конструкции и сравнить данные.

График мониторинга будет зависеть не только от времени, но и от сейсмических событий. После сильного землетрясения система должна сразу показывать, какие типы зданий необходимо обследовать в первую очередь, какие элементы конструкций проверить и на что обратить особое внимание.

Петропавловск-Камчатский. В одном из дворов города. Фото © Марина Лысцева/ТАСС

Первичный сбор информации потребовал обходов и привлечения большого числа специалистов, в том числе сотрудников федеральных исследовательских центров. В дальнейшем процесс станет быстрее и проще.

Мониторинг будет запускаться либо после событий, способных повлиять на устойчивость зданий, либо по постоянному скользящему графику. Каждый год специалисты будут проверять определённую часть жилого фонда, чтобы данные оставались актуальными. Когда система подтвердит эффективность в масштабах целого города, её можно будет предложить другим сейсмоопасным регионам со сходным жилым фондом.

Землетрясение у берегов Камчатки стало одним из наиболее мощных за всю историю инструментальных наблюдений. По оценке Геологической службы США, событие магнитудой 8,8 разделило шестое место среди сильнейших зарегистрированных землетрясений и вызвало предупреждения об угрозе цунами по всему Тихому океану.