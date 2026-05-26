РАН: Высота цунами на Камчатке в июне 2025 года достигала 16 метров

Высота волн цунами, возникших в результате июньского землетрясения на Камчатке, достигала 16 метров. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе общего собрания.

«Проведено обследование последствий цунами. Высота заплеска цунами достигала 5-10 метров, максимально 10-16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир. Полученные данные использованы для верификации модели очага землетрясения и уточнения оценки цунамиопасности побережья Камчатки и Курил», — сказал он.

Результат исследования важен для прогноза дальнейшей сейсмической активности в регионе. Благодаря данным сети спутников и радаров учёные смогли оперативно построить модель поверхности сейсмического разрыва Камчатского землетрясения и определить поле смещения на ней.