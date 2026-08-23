На Камчатке ищут пути вывоза застрявших у Толбачика туристов

Размытая паводком дорога у вулкана Толбачик в Камчатском крае осложнила вывоз туристов. Сейчас в районе ищут участок, через который можно будет провести людей или организовать для них другой путь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Две группы спасателей КГКУ «ЦОД» отправились обследовать местность с разных направлений. Их задача — выяснить, насколько проходимы дороги после дождей и где реально наладить альтернативный проезд. Параллельно МЧС и краевые власти прорабатывают варианты эвакуации.

Ранее Life.ru писал, что застрявших туристов в парке «Вулканы Камчатки» вывезут в воскресенье утром, так как в тёмное время проведение необходимых работ и вывоз людей авиацией ограничены. Путь для транспорта оказался отрезан, однако власти подтвердили, что все путешественники в безопасности и выходят на связь.