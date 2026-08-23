В Японии при землетрясении магнитудой 5,9 пострадали девять человек

По меньшей мере семь человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло 23 августа около 02:00 в районе Большого Токио. Такие данные передали пожарные службы, позднее число пострадавших выросло до девяти.

Очаг землетрясения находился в южной части префектуры Ибараки на глубине около 68 километров. Максимальная интенсивность толчков достигла 5 баллов по японской шкале. Землетрясение ощущалось в Токио, Сайтаме, Тибе и других районах восточной части страны.

Пострадали жители Сайтамы, Тоды, Кавасаки, Сагамихары, Торидэ и Сакуры. В Кавасаки трое человек получили травмы при падении. В Сагамихаре 60-летняя женщина упала с лестницы и попала в больницу. В Сайтаме пострадали подросток и 70-летняя женщина.

После землетрясения пожарные получили сообщения о повреждении водопроводных труб в Кавагути и токийском районе Кото. В магазине в районе Адати из-за ложного срабатывания противопожарной системы произошло распыление большого количества пены.

Угрозы цунами после подземных толчков не объявляли. На атомных объектах нештатных ситуаций не зафиксировали. Движение на нескольких железнодорожных линиях временно приостанавливали для проверки инфраструктуры.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал сильное землетрясение в Японии. Подземные толчки были отчетливо ощутимы в столице страны — Токио. Эпицентр сейсмической активности магнитудой 5,8 был зафиксирован в 14 километрах от города Мацудо, в котором проживает около 470 тысяч человек.