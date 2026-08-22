Мощное землетрясение произошло у берегов Японии, объявлена угроза цунами

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал сильное землетрясение в Японии. Подземные толчки были отчетливо ощутимы в столице страны — Токио. В связи с инцидентом власти объявили об угрозе возникновения цунами.

Эпицентр сейсмической активности магнитудой 5,8 был зафиксирован в 14 километрах от города Мацудо, в котором проживает около 470 тысяч человек. На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии. Подземные толчки зафиксировали 21 августа в 20:41 мск. Очаг находился на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 195 километрах к юго-западу от города Лабуан и в 232 километрах от Рангкасбитунга.