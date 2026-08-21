Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии. Подземные толчки зафиксировали 21 августа в 20:41 мск. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг находился на глубине около 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 195 километрах к юго-западу от города Лабуан и в 232 километрах от Рангкасбитунга. По данным Национальной сейсмологической информационной службы США (NEIR), магнитуда составила 5,7. При определении положения очага специалисты использовали данные 83 сейсмических станций.

Ранее при землетрясении в Перу с магнитудой 7,2 пострадали три человека. Подземные толчки произошли в четверг в департаменте Аякучо. Землетрясение повредило более 20 зданий. Подробные данные о состоянии строений не приводятся. Эпицентр находился в 35 км к северу от города Коракора. Очаг залегал на глубине 108 км.