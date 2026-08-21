Три человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 в Перу

По меньшей мере три человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2. Подземные толчки произошли в четверг в департаменте Аякучо в Перу. Об этом сообщил Национальный институт гражданской обороны страны.

«Операционный штаб министерства здравоохранения на данный момент информирует о трёх пострадавших, которым была оказана помощь в больнице Коракоры», — говорится в сообщении.

Радиостанция RPP сообщила, что землетрясение повредило более 20 зданий. Подробных данных о состоянии строений источник не привёл.

По информации Института геофизики Перу, эпицентр находился в 35 км к северу от города Коракора. Очаг залегал на глубине 108 км.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Перу землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр располагался в 50 км к северо-востоку от Коракоры. Очаг находился на глубине 73 км. На тот момент данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Перу входит в сейсмически активную зону Тихоокеанского побережья, где регулярно происходят землетрясения.