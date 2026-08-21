Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 04:26

Три человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 в Перу

Обложка © X / Surajit

Обложка © X / Surajit

По меньшей мере три человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2. Подземные толчки произошли в четверг в департаменте Аякучо в Перу. Об этом сообщил Национальный институт гражданской обороны страны.

«Операционный штаб министерства здравоохранения на данный момент информирует о трёх пострадавших, которым была оказана помощь в больнице Коракоры», — говорится в сообщении.

Радиостанция RPP сообщила, что землетрясение повредило более 20 зданий. Подробных данных о состоянии строений источник не привёл.

По информации Института геофизики Перу, эпицентр находился в 35 км к северу от города Коракора. Очаг залегал на глубине 108 км.

Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 312
Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 312

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Перу землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр располагался в 50 км к северо-востоку от Коракоры. Очаг находился на глубине 73 км. На тот момент данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Перу входит в сейсмически активную зону Тихоокеанского побережья, где регулярно происходят землетрясения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • перу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar