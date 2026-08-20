Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Перу

На территории Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. О случившемся информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах к северо-востоку от города Коракора. Очаг залегал на глубине 73 километров. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Перу находится в сейсмически активной зоне на тихоокеанском побережье, где землетрясения происходят регулярно.

Ранее число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии увеличилось до 312 человек. Ещё 290 жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в службе управления рисками стихийных бедствий. По данным ведомства, травмы получили 4380 человек, а 358 пострадавших удалось спасти. Кроме того, спасатели вывели из опасной зоны 485 животных.