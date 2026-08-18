Миллиарды долларов и тысячи разрушенных домов: Колумбия подсчитала ущерб от землетрясения

Ущерб от мощного землетрясения в Колумбии, произошедшего 10 августа, предварительно оценили почти в $9,6 млрд. Об этом заявил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, отметив, что расчёты пока остаются предварительными.

По словам главы государства, прямой материальный ущерб составляет около 30 трлн песо. Из этой суммы примерно $7,8 млрд приходится на разрушенные здания, ещё около $1,8 млрд – на повреждённую инфраструктуру.

Наиболее серьёзные последствия зафиксировали в регионах Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Киндио и Кальдасе. При этом именно департамент Чоко, несмотря на меньшую абсолютную сумму потерь, получил самый высокий ущерб в процентном отношении.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. По последним данным, погибли 289 человек, ещё 4187 получили травмы, а 142 человека пока числятся пропавшими без вести. Стихия разрушила почти 27 тысяч домов и повредила более 127 тысяч зданий. На помощь колумбийским спасателям прибыли 138 специалистов из США, Эквадора и Израиля.

Власти страны продолжают оценивать последствия катастрофы и готовят масштабную программу восстановления пострадавших районов.

Ранее Life.ru писал, что президент Колумбии попросил США временно отменить торговые пошлины из-за последствий землетрясения. Глава государства заявил, что местный бизнес оказался в тяжёлом положении и нуждается в поддержке после масштабных разрушений. Вашингтон также выразил соболезнования семьям погибших и направил помощь для ликвидации последствий стихии.