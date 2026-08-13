Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 273

Число погибших при разрушительном землетрясении в Колумбии увеличилось до 273 человек. Об этом сообщила радиостанция Blu Radio.

По её данным, стихийное бедствие затронуло более 40 тысяч семей. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших. По мере проведения поисковых работ число погибших может измениться.

Напомним, 10 августа на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, разрушившее Кали, Перейру, Манисалес и другие города. По данным Ассоциации столиц Колумбии, по меньшей мере 1677 пострадали.