Отец закрыл собой двухмесячного сына: Оба выжили под завалами в Колумбии

Двухмесячного мальчика и его отца живыми достали из-под обломков пятиэтажного здания в колумбийском Кали после мощного землетрясения. Мужчина во время обрушения прикрыл ребёнка своим телом. Видео с чудесным спасением появилось в Сети.

Младенца достали живым из-под завалов в Колумбии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga

Как сообщает BBC, малыша зовут Саломон. После спасения его вместе с отцом госпитализировали, оба находятся вне опасности. Мать ребёнка и его брат пока не найдены. Спасатели продолжают разбирать завалы здания и искать пропавших.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. Серьёзные разрушения зафиксированы в Кали, Перейре, Манисалесе и других городах. Число погибших продолжает расти — оно достигло 188 человек. Ещё 1 677 жителей страны получили ранения, следует из обновлённого сводного отчета Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales).