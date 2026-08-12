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12 августа, 14:34

Отец закрыл собой двухмесячного сына: Оба выжили под завалами в Колумбии

Двухмесячного младенца и его отца достали живыми из-под завалов в Колумбии

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga

Двухмесячного мальчика и его отца живыми достали из-под обломков пятиэтажного здания в колумбийском Кали после мощного землетрясения. Мужчина во время обрушения прикрыл ребёнка своим телом. Видео с чудесным спасением появилось в Сети.

Младенца достали живым из-под завалов в Колумбии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga

Как сообщает BBC, малыша зовут Саломон. После спасения его вместе с отцом госпитализировали, оба находятся вне опасности. Мать ребёнка и его брат пока не найдены. Спасатели продолжают разбирать завалы здания и искать пропавших.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. Серьёзные разрушения зафиксированы в Кали, Перейре, Манисалесе и других городах. Число погибших продолжает расти — оно достигло 188 человек. Ещё 1 677 жителей страны получили ранения, следует из обновлённого сводного отчета Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales).

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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