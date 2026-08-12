Отец закрыл собой двухмесячного сына: Оба выжили под завалами в Колумбии
Двухмесячного младенца и его отца достали живыми из-под завалов в Колумбии
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga
Двухмесячного мальчика и его отца живыми достали из-под обломков пятиэтажного здания в колумбийском Кали после мощного землетрясения. Мужчина во время обрушения прикрыл ребёнка своим телом. Видео с чудесным спасением появилось в Сети.
Младенца достали живым из-под завалов в Колумбии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brian Osorio Zuluaga
Как сообщает BBC, малыша зовут Саломон. После спасения его вместе с отцом госпитализировали, оба находятся вне опасности. Мать ребёнка и его брат пока не найдены. Спасатели продолжают разбирать завалы здания и искать пропавших.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. Серьёзные разрушения зафиксированы в Кали, Перейре, Манисалесе и других городах. Число погибших продолжает расти — оно достигло 188 человек. Ещё 1 677 жителей страны получили ранения, следует из обновлённого сводного отчета Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales).
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