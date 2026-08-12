В Колумбии уточнили возросшее число погибших при землетрясении

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 188 человек. Ещё 1 677 жителей страны получили ранения, следует из обновлённого сводного отчета Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales).

Документ составлен на основе информации, полученной от муниципальных властей, Колумбийской геологической службы, Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий и спасательных служб.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Кали — там погибли 95 человек. Ещё 79 человек стали жертвами стихии в Перейре, девять — в Кибдо и пять — в Манисалесе.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр располагался рядом с муниципалитетом Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Сильные подземные толчки ощущались практически на всей территории Колумбии, а также в соседних государствах. Власти страны объявили режим стихийного бедствия национального масштаба.

Актуальную информацию о погибших, пропавших и повторных толчках смотрите в главном материале Life.ru о землетрясении.