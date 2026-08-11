Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен из-за землетрясения

Профессиональная футбольная лига Колумбии объявила о временной остановке всех матчей национального первенства из-за землетрясения. О решении, принятом 10 августа, сообщила пресс-служба DIMAYO

Руководство организации объяснило решение долгом перед согражданами. «В таких обстоятельствах мы понимаем, что футбол должен быть на службе у страны и поддерживать тех, кто больше всего в этом нуждается», — говорится в заявлении.

Все 36 клубов, входящих в DIMAYOR, переориентируют ресурсы на помощь пострадавшим регионам. Объединения предоставят свои возможности для восстановления территорий, затронутых бедствием.

Радиостанция BluRadio передала, что жертвами трагедии стали 138 человек. Еще 570 получили ранения. Власти страны ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

В ответ на кризис все 36 клубов, входящих в DIMAYOR, переориентируют усилия на благотворительные задачи. Объединения предоставят свои возможности для помощи пострадавшим районам и их дальнейшего восстановления.

Напомним, в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе страны. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 96-107 км. По последним официальным данным, погибло более 200 человек. Стихия привела к серьёзным разрушениям в 32 городах, обрушению 86 зданий и приостановке работы семи аэропортов. В связи с бедствием Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба.

Подробнее о масштабах катастрофы и продолжающихся поисках людей — в нашем материале о последствиях землетрясения в Колумбии.