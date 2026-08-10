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10 августа, 16:56

Посольство проверяет данные о пострадавших при землетрясении россиянах в Колумбии

Обложка © ТАСС / AP / Santiago Saldarriaga

Обложка © ТАСС / AP / Santiago Saldarriaga

Сведений о пострадавших россиянах после мощного землетрясения в Колумбии пока не поступало. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ Вячеслав Петухов.

Диппредставительство опубликовало номер для экстренной связи и дополнительно передало контакты представителям российской диаспоры в крупных городах страны.

«Пока такой информации не поступало», — сообщил Петухов, говоря о возможных пострадавших гражданах РФ.

Здание российского посольства в Боготе повреждений не получило. Данных о разрушениях в колумбийской столице у дипломатов также нет.

Землетрясение произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По данным колумбийской геологической службы, магнитуда достигла 7,4. Наиболее серьёзно стихия затронула Перейру и Манисалес. По последним данным, число погибших достигло 24 человек.

Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 24
Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 24

Ранее Life.ru писал, что по предварительной информации, во время землетрясения в Колумбии могли пострадать как минимум трое россиян. Сообщалось, что данные об их числе и состоянии уточняются.

Актуальную информацию о погибших, пропавших и повторных толчках смотрите в главном материале Life.ru о землетрясении.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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