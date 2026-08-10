Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 24

Число погибших при мощном землетрясении на западе Колумбии выросло до 24 человек. Ещё не менее 100 жителей Манисалеса числятся пропавшими без вести.

Самые большие потери зафиксированы в Перейре — мэр города Маурисио Саласар сообщил о 18 жертвах. В Манисалесе погибли три человека. Ещё четверо стали жертвами стихии в департаменте Валье-дель-Каука. По словам губернатора Дильян Франсиски Торо, трое детей погибли при обрушении стены в Калима-Эль-Дарьене, ещё один человек — в Сарсале.

Наиболее тяжёлая ситуация остаётся в Перейре и Манисалесе. Спасатели продолжают поиски людей под завалами, пока власти уточняют масштаб разрушений. Ранее международные агентства подтверждали многочисленные обрушения зданий в пострадавших городах.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмара в департаменте Чоко. При этом оценки силы землетрясения различаются: Геологическая служба Колумбии после уточнения сообщала о магнитуде 6,6, тогда как Геологическая служба США оценила её в 7,4.