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10 августа, 13:48

Сильное землетрясение ударило по Колумбии: есть пострадавшие и повреждения зданий

В Колумбии есть пострадавшие после сильного землетрясения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий!

В Колумбии есть пострадавшие после сильного землетрясения, произошедшего утром 10 августа. Серьёзные повреждения зданий зафиксированы в городе Кибдо — столице западного департамента Чоко, сообщила губернатор региона Нубия Каролина Кордоба-Кури.

«Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице Кибдо есть пострадавшие и зафиксированы серьёзные повреждения зданий», — заявила губернатор.

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По её словам, власти также опасаются афтершоков. Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений, первый официальный отчёт о последствиях власти Чоко обещали представить позднее.

Колумбийское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями оценило магнитуду землетрясения в 6,6, а глубину очага — в 79 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил о магнитуде 6,8. Американская геологическая служба дала ещё более высокую оценку — 7,4.

Подземные толчки ощущались далеко за пределами Чоко — в том числе в столице страны Боготе, а также в соседних Венесуэле и Эквадоре. В ряде районов люди покидали здания.

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Подтверждённых данных о числе пострадавших и полном масштабе разрушений на данный момент нет.

Подробнее о том, что произошло в Колумбии 10 августа и каковы последствия землетрясения, — в отдельном материале Life.ru.

Больше новостей о землетрясениях, стихийных бедствиях и их последствиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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