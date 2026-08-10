Сильное землетрясение ударило по Колумбии: есть пострадавшие и повреждения зданий
В Колумбии есть пострадавшие после сильного землетрясения
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В Колумбии есть пострадавшие после сильного землетрясения, произошедшего утром 10 августа. Серьёзные повреждения зданий зафиксированы в городе Кибдо — столице западного департамента Чоко, сообщила губернатор региона Нубия Каролина Кордоба-Кури.
«Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице Кибдо есть пострадавшие и зафиксированы серьёзные повреждения зданий», — заявила губернатор.
По её словам, власти также опасаются афтершоков. Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений, первый официальный отчёт о последствиях власти Чоко обещали представить позднее.
Колумбийское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями оценило магнитуду землетрясения в 6,6, а глубину очага — в 79 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил о магнитуде 6,8. Американская геологическая служба дала ещё более высокую оценку — 7,4.
Подземные толчки ощущались далеко за пределами Чоко — в том числе в столице страны Боготе, а также в соседних Венесуэле и Эквадоре. В ряде районов люди покидали здания.
Подтверждённых данных о числе пострадавших и полном масштабе разрушений на данный момент нет.
Подробнее о том, что произошло в Колумбии 10 августа и каковы последствия землетрясения, — в отдельном материале Life.ru.
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