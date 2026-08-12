Землетрясение в Колумбии 10 августа 2026 года: число погибших, разрушения и что известно сейчас

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии утром 10 августа 2026 года. По последним данным, которые Reuters собрал из сообщений властей пострадавших городов, число погибших достигло 254 человек. Более 2700 человек числятся пропавшими без вести, спасатели продолжают искать людей под завалами. Окончательный масштаб катастрофы пока неизвестен.

Сильнее всего стихия ударила по западным и центральным районам страны. Среди наиболее пострадавших городов — Кали и Перейра. Повреждены или разрушены жилые дома, школы, больницы и другая инфраструктура. В ряде районов остаются перебои с электричеством, водой и связью, что осложняет поисково-спасательную операцию.

Сколько человек погибло при землетрясении в Колумбии

К 12 августа число погибших, согласно сумме сообщений властей пострадавших городов, которую приводит Reuters, достигло 254 человек. В Перейре сообщалось как минимум о 101 погибшем, в Кали — о 95. Более 2700 человек были заявлены как пропавшие без вести.

При этом в публикациях можно встретить и другую цифру — 188 погибших. Она появилась в сводке Ассоциации столиц Колумбии Asocapitales, составленной раньше на основе поступивших к тому моменту данных. Таким образом, речь идёт не о двух разных землетрясениях, а о сводках, сформированных в разное время и по разной методике.

Reuters указывает, что единый официальный баланс осложнён перебоями со связью и ситуацией в удалённых районах. Поэтому число жертв может ещё измениться по мере разбора завалов и поступления информации из наиболее труднодоступных населённых пунктов.

Где произошло землетрясение 10 августа

Основной толчок произошёл 10 августа в 07:34 по местному времени. Эпицентр находился рядом с муниципалитетом Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе Колумбии. Колумбийская геологическая служба оценила магнитуду в 7,4, глубину очага — примерно в 103 километра. Геологическая служба США USGS также определила магнитуду в 7,4 и глубину примерно в 107 километров.

Подземные толчки ощущались далеко за пределами эпицентра. Сообщения поступали из разных районов Колумбии, а также из соседних государств. Колумбийская геологическая служба назвала землетрясение крупнейшим по магнитуде, зарегистрированным в стране в XXI веке. После землетрясения в стране ввели режим ЧС.

Какие города Колумбии пострадали сильнее всего

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Кали и Перейре. Серьёзные повреждения также зафиксированы в Кибдо, Манисалесе и других населённых пунктах западной части страны. Всего сообщается примерно о 1600 повреждённых или разрушенных зданиях.

В результате землетрясения повреждены жилые дома, школы, медицинские учреждения и транспортная инфраструктура. В отдельных районах разрушены здания, дороги оказались заблокированы. После удара стихии работа нескольких аэропортов была нарушена.

Особенно сложно оценить последствия в Чоко — департаменте, где находился эпицентр. Некоторые населённые пункты там остаются без устойчивой связи, электроэнергии и базовых услуг. Добраться до отдельных территорий спасателям трудно из-за состояния дорог и удалённости населённых пунктов.

Как проходят поиски людей под завалами

Спасательные работы идут круглосуточно. Специалисты, военные, полиция и добровольцы разбирают разрушенные здания с помощью тяжёлой техники и вручную. В операциях участвуют кинологи с поисковыми собаками.

Спасателям уже удалось извлечь людей живыми из-под обломков спустя много часов после основного толчка. Однако тысячи семей всё ещё пытаются найти родственников, а списки пропавших продолжают уточняться.

Тысячи жителей остались без жилья или опасаются возвращаться в повреждённые дома. В ряде городов власти оборудуют временные пункты размещения.

Сколько было повторных толчков после землетрясения

После основного землетрясения в Колумбии началась серия афтершоков — более слабых повторных подземных толчков. Уже к вечеру 11 августа Reuters сообщал более чем о 100 афтершоках.

Сразу после землетрясения Колумбийская геологическая служба зафиксировала первые 18 повторных толчков магнитудой от 1,4 до 4,8. Сейсмологи предупреждали, что афтершоки могут продолжаться.

Повторные толчки после сильного землетрясения являются нормальным процессом перераспределения напряжения в земной коре. Они могут продолжаться в течение дней, недель, а иногда и месяцев. Точное время и силу следующего толчка предсказать невозможно.

Почему произошло землетрясение в Колумбии

Колумбия расположена в одном из наиболее сейсмически активных регионов планеты. На западе страны взаимодействуют крупные тектонические структуры, в том числе плита Наска и Южно-Американская плита. В этой зоне плита Наска погружается под Южно-Американскую плиту — этот процесс называется субдукцией.

При движении плит постепенно накапливается напряжение. Когда оно резко высвобождается, возникают землетрясения. Именно с тектоническими процессами в тихоокеанской части Колумбии специалисты связывают землетрясение 10 августа.

Колумбийская геологическая служба подчёркивает, что землетрясение не связано с активностью вулкана Пурасе, несмотря на распространявшиеся после катастрофы сообщения в социальных сетях.

Может ли произойти новое сильное землетрясение

Предсказать конкретное землетрясение — его дату, время и точную магнитуду — современная наука пока не может. Колумбийская геологическая служба прямо предупреждает, что научно подтверждённого метода такого прогноза не существует.

После землетрясения магнитудой 7,4 вероятность повторных толчков повышена, поэтому сейсмологи продолжают круглосуточный мониторинг. Однако сам факт афтершоков не означает, что обязательно произойдёт ещё одно столь же сильное землетрясение.

Есть ли угроза цунами после землетрясения в Колумбии

После основного толчка колумбийские службы оценивали возможные дополнительные угрозы. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что предупреждение об угрозе цунами не требуется.

Очаг землетрясения находился на значительной глубине в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар, а не представлял собой крупное поверхностное смещение морского дна, которое обычно становится причиной разрушительных цунами.

Что известно о россиянах после землетрясения в Колумбии

После землетрясения российское посольство начало проверять сведения о возможных пострадавших гражданах России. Первоначально появлялась неподтверждённая информация о нескольких россиянах, которые могли получить травмы, однако позднее диппредставительство сообщало, что подтверждённых обращений от пострадавших россиян к тому моменту не поступало.

Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России опубликовал экстренное сообщение для находящихся в Колумбии граждан и контакты российского посольства.

Землетрясение в Колумбии: главное к 12 августа

Главный толчок магнитудой 7,4произошёл утром 10 августа 2026 года в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По актуальным региональным данным, которые приводит Reuters, погибли 254 человека, более 2700 числятся пропавшими без вести. Около 1600 зданий повреждены или разрушены.

Спасательные работы продолжаются, поэтому данные о погибших и пропавших могут меняться. Life.ru будет обновлять материал по мере поступления подтверждённой информации.

Частые вопросы

Какая магнитуда была у землетрясения в Колумбии 10 августа 2026 года?

Магнитуда основного землетрясения составила 7,4. Эти данные приводит Колумбийская геологическая служба, аналогичную оценку дал USGS.

Где был эпицентр землетрясения в Колумбии?

Эпицентр находился возле муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе страны.

Сколько людей погибло при землетрясении в Колумбии?

По сумме последних сообщений региональных властей, приведённой Reuters, число погибших достигло 254 человек. Более ранняя консолидированная сводка Asocapitales содержала данные о 188 погибших, поэтому в публикациях встречаются разные цифры.

Сколько человек пропало без вести?

По последним опубликованным данным, более 2700 человек заявлены пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Будут ли ещё землетрясения в Колумбии?