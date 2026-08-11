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11 августа, 14:45

Reuters: Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 224

Последствия землетрясение в Колумбии. Обложка © ТАСС / EPA / CARLOS ORTEGA

Последствия землетрясение в Колумбии. Обложка © ТАСС / EPA / CARLOS ORTEGA

Число погибших при мощном землетрясении в Колумбии возросло до 224. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В результате удара стихии повреждения получили 1575 жилых зданий, ещё 37 домов полностью разрушены. Пострадали 18 медицинских центров, 52 образовательных учреждения, 18 дорог и семь аэропортов.

Особенно тяжёлая обстановка сложилась в Перейре и других районах Кофейного региона, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился рядом с муниципалитетом Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались почти по всей Колумбии, а также в соседних странах. Власти Колумбии объявили режим стихийного бедствия национального масштаба.

Всё, что известно к этому часу о жертвах и разрушениях, собрано в материале «Землетрясение в Колумбии: что известно сейчас».

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Юрий Лысенко
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