В Колумбии ввели общенациональный режим ЧС после землетрясения

Власти Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Решение принял президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Меру единогласно поддержали на экстренном заседании правительства с участием главы государства и кабинета министров, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий.

Режим ЧС позволит властям централизованно направлять силы и средства на поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий стихии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Серьёзные последствия также зафиксированы в других частях страны.

Сразу после землетрясения Life.ru сообщал о разрушениях и пострадавших в западной части Колумбии. Наиболее тяжёлая обстановка складывалась в департаменте Чоко, а жителей предупреждали о возможных повторных толчках.

Что известно о погибших, пропавших без вести и разрушениях — читайте в нашем главном материале о землетрясении в Колумбии.