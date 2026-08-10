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10 августа, 17:52

В Колумбии ввели общенациональный режим ЧС после землетрясения

Обложка © ТАСС / Santiago Saldarriaga

Обложка © ТАСС / Santiago Saldarriaga

Власти Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Решение принял президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Меру единогласно поддержали на экстренном заседании правительства с участием главы государства и кабинета министров, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий.

Режим ЧС позволит властям централизованно направлять силы и средства на поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий стихии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Серьёзные последствия также зафиксированы в других частях страны.

Землетрясение в Колумбии унесло жизни уже более 70 человек
Землетрясение в Колумбии унесло жизни уже более 70 человек

Сразу после землетрясения Life.ru сообщал о разрушениях и пострадавших в западной части Колумбии. Наиболее тяжёлая обстановка складывалась в департаменте Чоко, а жителей предупреждали о возможных повторных толчках.

Что известно о погибших, пропавших без вести и разрушениях — читайте в нашем главном материале о землетрясении в Колумбии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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