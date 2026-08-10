В Колумбии ввели общенациональный режим ЧС после землетрясения
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Власти Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации национального масштаба после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Решение принял президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.
Меру единогласно поддержали на экстренном заседании правительства с участием главы государства и кабинета министров, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий.
Режим ЧС позволит властям централизованно направлять силы и средства на поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий стихии. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Серьёзные последствия также зафиксированы в других частях страны.
Сразу после землетрясения Life.ru сообщал о разрушениях и пострадавших в западной части Колумбии. Наиболее тяжёлая обстановка складывалась в департаменте Чоко, а жителей предупреждали о возможных повторных толчках.
Что известно о погибших, пропавших без вести и разрушениях — читайте в нашем главном материале о землетрясении в Колумбии.
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