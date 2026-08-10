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10 августа, 17:06

Землетрясение в Колумбии унесло жизни уже более 70 человек

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии превысило 70 человек. Обновлённые данные сообщила радиостанция BluRadio.

Наиболее тяжёлая ситуация складывается в департаменте Рисаральда, где подтверждена гибель 42 жителей. Об этом рассказал губернатор региона Хуан Диего Патиньо.

«В трёх муниципалитетах, относящихся к столичной зоне, уже известно о 40 погибших, и ещё два человека погибли в западных муниципалитетах», — сообщил он.

Число погибших продолжает увеличиваться по мере поступления информации из пострадавших районов. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на западе страны, в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Сильнее всего стихия затронула несколько городов центральной и западной частей Колумбии. Известно, что пострадали трое россиян.

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Николь Вербер
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