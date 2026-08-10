В Колумбии при землетрясении пострадали трое россиян

По меньшей мере три гражданина России, предварительно, получили травмы во время мощного землетрясения в Колумбии. Предположительно, людей задело обломками при разрушении многоэтажных зданий в Манисалесе. Об этом стало известно Mash.

В Колумбии при землетрясении могли пострадать минимум трое россиян. Видео © Х / Alerta Mundial, Jupac, Open Source Intel

Подземные толчки были зафиксированы в провинции Чоко. По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения достигла 7,4. Стихия повредила и разрушила не только жилые здания. Среди пострадавших объектов оказалась собор-базилика Девы Марии Розария.

В Манисалесе, по предварительной информации, несколько россиян могли получить травмы во время обрушения многоэтажек. Их могло оглушить ударной волной и посечь осколками разрушившихся конструкций. Точное количество пострадавших граждан России и состояние их здоровья пока устанавливаются.

Всего в Колумбии, по последним оценкам, могут находиться несколько тысяч россиян. При этом в 2025 году южноамериканскую страну посетили 8269 граждан РФ. Наибольшей популярностью у российских туристов пользовались Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта.

Напомним, что сильные подземные толчки произошли в Колумбии утром 10 августа. Наиболее серьёзные повреждения зданий зафиксировали в городе Кибдо — административном центре западного департамента Чоко.

Спасательная операция продолжается. Подробнее о ситуации сейчас — в материале Life.ru о землетрясении в Колумбии.