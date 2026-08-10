В Свердловской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

Сейсмическое событие магнитудой 3,8 зарегистрировали в Свердловской области рядом с населёнными пунктами Болотовское и Санкино. Подземные колебания пришлись на удалённый лесной участок, поэтому люди, вероятнее всего, их не почувствовали. Информация о произошедшем появилась в базе Международной системы мониторинга. Согласно опубликованным данным, подземные колебания произошли 6 августа.

Магнитуда составила 3,8 балла. Такой показатель соответствует достаточно заметному сейсмическому событию.

При этом опасаться массовых ощущений от толчков, судя по расположению очага, оснований нет. Он находился в лесной местности вдали от крупных населённых пунктов. Из-за низкой плотности населения в районе вероятность того, что кто-то из жителей смог почувствовать колебания почвы, оценивается как крайне небольшая.

Ранее утром 10 августа сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,1 в Тихом океане в районе северных Курил. Эпицентр располагался в 76 км к юго-востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир. Источник колебаний находился на глубине 41 км под морским дном.