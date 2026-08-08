Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Сахалинской области
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил, сообщили в филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН.
Очаг залегал на глубине 29 километров. Эпицентр находился в 99 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска.
По данным специалистов, жители города могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.
Ранее в районе южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Толчки дошли до Шикотана, однако сообщений о последствиях или повреждениях не поступало.
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