Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Сахалинской области

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил, сообщили в филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН.

Очаг залегал на глубине 29 километров. Эпицентр находился в 99 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска.

По данным специалистов, жители города могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.

Ранее в районе южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Толчки дошли до Шикотана, однако сообщений о последствиях или повреждениях не поступало.