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8 августа, 07:30

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Сахалинской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил, сообщили в филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН.

Очаг залегал на глубине 29 километров. Эпицентр находился в 99 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска.

По данным специалистов, жители города могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Тыве
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Тыве

Ранее в районе южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Толчки дошли до Шикотана, однако сообщений о последствиях или повреждениях не поступало.

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Дарья Денисова
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