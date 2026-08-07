Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Тыве

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тыве в ночь на пятницу. Эпицентр подземных толчков находился в 291 километре к юго-западу от Кызыла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие зарегистрировали в 22:49 по московскому времени в четверг, что соответствует 02:49 пятницы по местному времени. Очаг землетрясения располагался примерно в четырёх километрах от границы с Монголией.

По данным специалистов, интенсивность колебаний в районе эпицентра достигла 5 баллов по шкале MSK-64.

В региональном управлении МЧС уточнили, что землетрясение произошло на территории Овюрского района — примерно в 30 километрах западнее села Саглы.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Объекты жизнеобеспечения в регионе работают в обычном режиме.

Ранее землетрясение силой 4,7 балла произошло у Байкала. Его эпицентр находился всего в шести километрах от посёлка Танхой в Бурятии. Толчки ощутили и жители Иркутска — там сила достигала двух баллов.