Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 07:40

В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 у села Верх-Егос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Вечером в понедельник, в 22:57 по местному времени, в Кузбассе зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 балла у села Верх-Егос. Фото © Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 балла у села Верх-Егос. Фото © Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

По данным специалистов, эпицентр толчка располагался к югу от села Верх-Егос. Сила подземного удара в этой точке составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Предварительно, никто из жителей не пострадал. Серьёзных разрушений нет, город вернулся к обычной жизни.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у южных Курил

Незадолго до этого землетрясение силой 4,7 балла произошло у Байкала. Его эпицентр находился всего в шести километрах от посёлка Танхой в Бурятии. Толчки ощутили и жители Иркутска — там сила достигала двух баллов. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, все системы работали в обычном режиме.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar