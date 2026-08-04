В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 у села Верх-Егос

Вечером в понедельник, в 22:57 по местному времени, в Кузбассе зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 балла у села Верх-Егос. Фото © Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

По данным специалистов, эпицентр толчка располагался к югу от села Верх-Егос. Сила подземного удара в этой точке составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Предварительно, никто из жителей не пострадал. Серьёзных разрушений нет, город вернулся к обычной жизни.

Незадолго до этого землетрясение силой 4,7 балла произошло у Байкала. Его эпицентр находился всего в шести километрах от посёлка Танхой в Бурятии. Толчки ощутили и жители Иркутска — там сила достигала двух баллов. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, все системы работали в обычном режиме.