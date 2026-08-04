Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали ночью 4 августа в районе южных Курил. Подземные толчки дошли до острова Шикотан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальницу сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.

Толчки магнитудой 4,5 зарегистрировали в акватории Тихого океана неподалёку от южной части Курильских островов. По словам Семёновой, источник находился примерно в 80 километрах к югу от села Малокурильское на Шикотане, а очаг располагался на глубине 72 километров. Эпицентр этого землетрясения пришёлся на район у японского острова Хоккайдо. Толчки достигли территории Шикотана, однако данных о последствиях или повреждениях не поступало.

Данные о сейсмической активности в этом же регионе также приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Американская Геологическая служба (USGS). Согласно их информации, землетрясение магнитудой 4,8 произошло восточнее Курильских островов в 21:42 UTC (00:42 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Ближайшим к зоне толчков населённым пунктом был Северо-Курильск — примерно в 198 километрах от эпицентра, расстояние до Петропавловска-Камчатского составляло около 421 километра.

Ранее в районе Байкала произошло землетрясение интенсивностью 4,7 балла. Эпицентр находился в 6 км от посёлка Танхой в Бурятии. Жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью два балла. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Специалисты проверили состояние объектов инфраструктуры. Все системы продолжают работать в штатном режиме.