Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у посёлка Танхой на Байкале

Землетрясение интенсивностью 4,7 балла произошло в районе Байкала. Эпицентр находился в 6 км от посёлка Танхой в Бурятии, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 09.57 (04.57 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в республике Бурятия, в шести километрах от посёлка Танхой. Интенсивность в эпицентре — 4,7 балла», — говорится в сообщении.

Жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью два балла. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Специалисты проверили состояние объектов инфраструктуры. Все системы продолжают работать в штатном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у южных Курильских островов. Очаг располагался под морским дном на глубине около 50 километров. Эпицентр находился примерно в 100 километрах южнее села Малокурильское на Шикотане, вблизи района у побережья японского острова Хоккайдо.