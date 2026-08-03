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3 августа, 04:45

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у посёлка Танхой на Байкале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Tretyakov

Землетрясение интенсивностью 4,7 балла произошло в районе Байкала. Эпицентр находился в 6 км от посёлка Танхой в Бурятии, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 09.57 (04.57 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в республике Бурятия, в шести километрах от посёлка Танхой. Интенсивность в эпицентре4,7 балла», — говорится в сообщении.

Жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью два балла. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Специалисты проверили состояние объектов инфраструктуры. Все системы продолжают работать в штатном режиме.

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 38 человек
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Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у южных Курильских островов. Очаг располагался под морским дном на глубине около 50 километров. Эпицентр находился примерно в 100 километрах южнее села Малокурильское на Шикотане, вблизи района у побережья японского острова Хоккайдо.

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Антон Голыбин
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