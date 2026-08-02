Число жертв землетрясения в Японии выросло до 38 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в японской префектуре Кумамото, продолжает увеличиваться. По последним данным местных властей, жертвами стихии стали уже 38 человек.

Последствия природного удара остаются тяжёлыми. В регионе продолжают работать 210 эвакуационных пунктов, где сейчас находятся более 9,2 тысячи человек, покинувших свои дома.

Без электроснабжения остаются около 1,6 тысячи домохозяйств. Ещё почти 46,8 тысячи домов лишены водоснабжения, а около 8,7 тысячи – газа. Одновременно спасательные службы продолжают обследовать пострадавшие районы.

По информации администрации префектуры, повреждения получили около 3,4 тысячи зданий. Из них 181 дом оказался полностью разрушен. Землетрясение произошло 28 июля на острове Кюсю, а его очаг залегал на глубине около 16 километров.

Ранее Life.ru писал, что сильное землетрясение произошло в районе итальянского Неаполя, где магнитуда подземных толчков достигла 4,7. Пострадал как минимум 21 человек, а власти были вынуждены временно остановить движение поездов, закрыть порт Поццуоли и организовать пункты помощи для жителей. После основного землетрясения регион пережил ещё один ощутимый афтершок магнитудой 3,8.