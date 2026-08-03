Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе южных Курильских островов в Тихом океане. Подземные толчки зафиксировали утром 3 августа. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По данным сейсмолога, очаг располагался под морским дном на глубине около 50 километров. Эпицентр находился примерно в 100 километрах южнее села Малокурильское на Шикотане, вблизи района у побережья японского острова Хоккайдо.

Американская Геологическая служба (USGS) оценила магнитуду события в 4,5. Согласно её данным, землетрясение произошло в 20:02 UTC 2 августа (23:02 мск), примерно в 85-86 километрах к юго-востоку от Шикотана. Глубина очага, по оценке USGS, составила около 35 километров. Аналогичные данные приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ранее в Неаполе землетрясение магнитудой 4,7 на месте древнего подводного вулкана вызвало небольшие повреждения зданий. Пожарные заявили, что поступили сигналы о незначительных повреждениях, но экстренных вызовов о помощи не было. Власти на всякий случай приостановили работу метро и движение поездов. По данным местных СМИ, это одно из самых сильных землетрясений в этом районе за последнее время.