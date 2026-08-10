У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1
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Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в понедельник утром в акватории Тихого океана у побережья северных Курил. Как сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, эпицентр подземных толчков находился в 76 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир.
«Землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано утром 10 августа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 41 километра под морским дном», — поведала Семёнова.
Подземные колебания ощущались в Северо-Курильске силой до 2–3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.
Также землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил 8 августа. Очаг залегал на глубине 29 километров. Эпицентр находился в 99 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. По данным специалистов, жители города могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов.
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