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Регион
29 июля, 15:06

Кюсю снова тряхануло: после разрушительного землетрясения зафиксирован новый удар

У японского острова Кюсю произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло у японского острова Кюсю, который накануне пострадал от мощных подземных толчков. Угрозу цунами после нового удара не объявляли.

Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото. Землетрясение зафиксировали 29 июля в 22:19 по местному времени. Его очаг залегал на небольшой глубине.

Днём ранее Кумамото потрясло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в регионе произошёл ещё один сильный толчок магнитудой 6,1.

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По последним данным, жертвами стихии стали не менее 13 человек. Подземные толчки повредили здания и дороги, вызвали перебои с электричеством и остановку работы ряда предприятий. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

После основного удара в регионе зафиксировали более ста повторных толчков. Власти предупредили жителей о риске новых землетрясений и оползней.

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Ранее Life.ru рассказывал, где в Японии ожидают мегаземлетрясение. Один из наиболее опасных участков расположен у южных берегов островов Хонсю и Кюсю, в районе подводного жёлоба Нанкай.

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Алексей Берковиц
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