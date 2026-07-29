Кюсю снова тряхануло: после разрушительного землетрясения зафиксирован новый удар

Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло у японского острова Кюсю, который накануне пострадал от мощных подземных толчков. Угрозу цунами после нового удара не объявляли.

Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото. Землетрясение зафиксировали 29 июля в 22:19 по местному времени. Его очаг залегал на небольшой глубине.

Днём ранее Кумамото потрясло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в регионе произошёл ещё один сильный толчок магнитудой 6,1.

По последним данным, жертвами стихии стали не менее 13 человек. Подземные толчки повредили здания и дороги, вызвали перебои с электричеством и остановку работы ряда предприятий. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

После основного удара в регионе зафиксировали более ста повторных толчков. Власти предупредили жителей о риске новых землетрясений и оползней.

Ранее Life.ru рассказывал, где в Японии ожидают мегаземлетрясение. Один из наиболее опасных участков расположен у южных берегов островов Хонсю и Кюсю, в районе подводного жёлоба Нанкай.