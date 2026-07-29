Мониторы ходили ходуном: Землетрясение заставило японских журналистов прятаться под столами

Сотрудники редакции в японской префектуре Кумамото спрятались под столами во время мощных подземных толчков. Происходящее попало на камеры внутри помещения, сообщает Euronews.

Сотрудники редакции спрятались под столами при землетрясении в Японии. Видео © X/ ShanghaiEye

На кадрах видно, как журналисты бросают рабочие места и ищут укрытие. В этот момент мониторы, подвесные указатели и мебель начинают сильно раскачиваться.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло поздно вечером 28 июля на юго-западе страны. Жертвами стихии стали как минимум 13 человек, многие получили травмы или числятся пропавшими без вести.

Власти рекомендовали эвакуироваться более чем 260 тысячам жителей префектур Кумамото и Нагасаки. Спасатели продолжили поисковые работы ночью. На заводе в городе Яцусиро обрушилась дымовая труба, под завалами оказались рабочие. Утром несколько человек всё ещё не вышли на связь.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала операцию «гонкой со временем». Экстренные службы пытаются добраться до людей, которые могут оставаться под разрушенными конструкциями.

Напомним, у побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков власти предупредили жителей прибрежных районов о возможной угрозе цунами. Число пострадавших после подземных толчков превысило 50 человек. Землетрясение также вызвало пожары, повредило транспортную инфраструктуру и оставило часть районов Кюсю без электричества. Власти продолжают оценивать масштаб разрушений, а аварийные службы работают на местах происшествий.