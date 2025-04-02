«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек Life.ru разбирался, какова текущая сейсмическая обстановка на юге Японского архипелага и что такое мегавзбросовое землетрясение. 1 апреля, 21:27 Сейсмологи оценили возможную мощность ожидаемого землетрясения в Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

На сегодняшний день сейсмическая обстановка в Японии не вызывает тревоги, заверил Life.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. Он рассказал, что прогнозы по сейсмической ситуации обновляются каждые полгода.

— Значит, можно считать, что в ближайшие полгода или до июля месяца включительно ничего там не должно произойти, — объяснил доктор физико-математических наук.

Ранее правительство Японии опубликовало расчёты возможных последствий ожидаемого в регионе «мегаземлетрясения». Сообщается, что там ожидают событие магнитудой до 8–9, способное унести до 300 тысяч жизней.

По прогнозам, оно должно произойти в Тихом океане, у южных берегов островов Хонсю и Кюсю. Там расположен Нанкайский подводный жёлоб протяжённостью около 900 километров. Он проходит вдоль границы двух литосферных плит — Евразийской и Филиппинской. При этом вторая «поддвигается», заходит под первую, этот процесс в геологии называют субдукцией. Поверхности плит, естественно, неровные, и в процессе взаимного движения они могут «зацепиться» друг за друга, поведали учёные.

— Там, где встретился зацеп, движение прекращается или сильно замедляется. То есть породы сопротивляются этому движению и начинает накапливаться потенциальная энергия. Рано или поздно она разряжается в виде очередного землетрясения, — разъяснил в свою очередь заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

Дно Тихого океана у берегов Японии (Нанкайский жёлоб — в верхней части изображения, обозначен как Nankai T). Фото © Wikipedia / NOAA Photo Library.

Нанкайский жёлоб считается местом так называемых мегавзбросовых землетрясений. Слово «взброс» здесь обозначает резкое поднятие одного блока земной коры по отношению к другому, это устоявшийся геологический термин, говорят сейсмологи. А вот с приставкой «мега» по отношению к произошедшим Нанкайским событиям, по их мнению, проблема.

Дело в том, что самым крупным в этом регионе считают землетрясение 1946 года. Магнитуда подземных толчков тогда превысила 8. На самом деле мегаземлетрясением называется событие магнитудой от 9, отмечают исследователи. И они считают нечто настолько мощное у берегов Японии маловероятным.

— Чтобы высвободить энергию мегаземлетрясения, нужны специальные условия. Существует представление о том, что в этом районе таких условий просто нет. Нет достаточно протяжённого участка, — предполагает Владимир Кособоков.

Учёные подчеркнули, что наука пока не в силах точно предсказать дату землетрясения и может только оценить его вероятность в тот или иной промежуток времени. По поводу Нанкайского события сейсмологи видят примерно 80-процентную, то есть очень высокую вероятность крупного события в течение ближайших 30 лет. Это означает, что оно «с одинаковым успехом» может произойти завтра, а может случиться и через десятки лет. При этом полной гарантии, что оно будет в течение этих 30 лет, тоже, естественно, нет.

Авторы Адель Романенкова